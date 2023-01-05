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Харківщина. 5 січня

Харківщина. 5 січня

Минулої доби російські окупанти з артилерії, танків та мінометів вели обстріли прикордонних населених пунктів Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів області.

Під вогнем були: Куп'янськ, Вовчанськ, Красне, Стариця, Огірцеве, Дворічна, Кислівка та інші населені пункти. На щастя, від обстрілів ніхто не постраждав.

▪️В області залишається дуже високою мінна небезпека. Вчора в районі в с. Шийківка Ізюмського району під час проведення робіт з розмінування через детонацію боєприпасу загинув начальник групи піротехнічних робіт, підполковник цивільного захисту Сергій Гоцуляк. Йому було 42 роки.

Старший сапер тієї ж групи отримав поранення. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Крім того, в районі міста Балаклія Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався цивільний чоловік 22 років. Госпіталізований з вибуховими травмами у стані середньої тяжкості.

За добу піротехніки ДСНС знешкодили 44 вибухонебезпечні предмети. Вкотре закликаю усіх пам'ятати про мінну небезпеку та бути максимально уважними і обережними.

▪️На лінії зіткнення тривають запеклі бої. Підтримуємо наші ЗСУ та віримо в Перемогу!

Джерело: https://t.me/synegubov/5238

Новости портала «Весь Харьков»

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