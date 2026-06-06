Харківщина 6 червня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 19 населених пунктів Харківської області.

▪️Внаслідок обстрілів одна людина загинула, 6 людей постраждали.

У м. Харків постраждала 52-річна жінка; у с. Паляничники Богодухівської громади загинула 43-річна жінка, постраждали чоловіки 24, 47, 33 років; у м. Богодухів зазнав поранень 39-річний чоловік; у сел. Есхар Новопокровської громади постраждала 74-річна жінка.

Також медики надали допомогу 63-річній жінці, яка 3 червня постраждала внаслідок обстрілу в с. Моначинівка Кіндрашівської громади.

Ворог атакував Основ’янський, Немишлянський, Новобаварський райони Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️4 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️2 БпЛА типу «Ланцет»;

▪️9 БпЛА типу «Молнія»;

▪️7 fpv-дронів;

▪️43 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у м. Харків пошкоджено 5 приватних будинків, навчальний заклад, автомобіль;

▪️у Богодухівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (с. Губарівка), 2 приватні будинки (с. Леміщине, с. Чорноглазівка), приватний будинок, господарчу споруду (с. Писарівка), 2 автомобілі (с. Паляничники), електромережі, 2 автомобілі (м. Богодухів);

▪️у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль пошти (с. Сподобівка);

▪️в Ізюмському районі пошкоджено АЗС, вантажний автомобіль (с. Волохів Яр);

▪️у Харківському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (м. Дергачі);

▪️у Чугуївському районі пошкоджено АЗС (сел. Старий Салтів), приватний будинок, гараж (сел. Есхар), приватний будинок (с. Юрченкове), автомобіль (сел. Кочеток).

➡️ Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 245 людей.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 38 287 людей.

Упродовж минулої доби зафіксовано 269 бойових зіткнень.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції наших підрозділів поблизу Стариці та у напрямку Ізбицького, Охрімівки, Колодязного.

▪️ На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили чотири спроби ворога просунутися вперед в бік населених пунктів Куп’янськ та Подоли.

Джерело: https://t.me/synegubov/22607

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