Харківщина, 6 грудня
Під артилерійськими обстрілами окупантів знову Чугуївський, Харківський та Куп’янський райони.
На жаль, внаслідок обстрілів росіян у с. Обухівка, що в Куп’янському районі, загинув 68 чоловік.
Є пошкодження приватних домоволодінь, господарчих споруд, складських приміщень.
● Добровільна евакуація з Куп‘янщини у більш безпечні місця області триває. Місцева влада спільно з волонтерами евакуювали вже 217 людей, ще 68 заявок в роботі.
Наші ЗСУ міцно тримають позиції на всіх напрямках, щодня мужньо захищаючи наше право на свободу та незалежність.
Слава Збройним Силам України!
Джерело: https://t.me/synegubov/4950