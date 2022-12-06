Харківщина, 6 грудня

Під артилерійськими обстрілами окупантів знову Чугуївський, Харківський та Куп’янський райони.

На жаль, внаслідок обстрілів росіян у с. Обухівка, що в Куп’янському районі, загинув 68 чоловік.

Є пошкодження приватних домоволодінь, господарчих споруд, складських приміщень.

● Добровільна евакуація з Куп‘янщини у більш безпечні місця області триває. Місцева влада спільно з волонтерами евакуювали вже 217 людей, ще 68 заявок в роботі.

Наші ЗСУ міцно тримають позиції на всіх напрямках, щодня мужньо захищаючи наше право на свободу та незалежність.

Слава Збройним Силам України!

Джерело: https://t.me/synegubov/4950

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