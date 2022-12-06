Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:12
Просмотров: 17

Харківщина, 6 грудня

Харківщина, 6 грудня

Під артилерійськими обстрілами окупантів знову Чугуївський, Харківський та Куп’янський райони.

На жаль, внаслідок обстрілів росіян у с. Обухівка, що в Куп’янському районі, загинув 68 чоловік.

Є пошкодження приватних домоволодінь, господарчих споруд, складських приміщень.

● Добровільна евакуація з Куп‘янщини у більш безпечні місця області триває. Місцева влада спільно з волонтерами евакуювали вже 217 людей, ще 68 заявок в роботі.

Наші ЗСУ міцно тримають позиції на всіх напрямках, щодня мужньо захищаючи наше право на свободу та незалежність.

Слава Збройним Силам України!

Джерело: https://t.me/synegubov/4950

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Від початку вторгнення рф в Україні зникли безвісти 15 тисяч людей
Сегодня 09:16    8
#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 6 грудня 2022 року від ДСНС
Сегодня 09:09    25
СБУ викрила «віцемера» окупантів на Донеччині, яка відповідала за депортацію до рф мешканців Маріуполя і Волновахи
Сегодня 09:04    38
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.12 орієнтовно
Сегодня 09:03    41
Исследовательский центр Atlantic Council подготовил для правительства США документ с предложениями о стратегии, позволяющей победить РФ в текущей войне
Сегодня 08:53    57
Удар по инфраструктуре. Очередной. Бессмысленный. Безрезультативный
Сегодня 08:41    80
Новорічні свята: чи чекати українцям додаткових вихідних
Сегодня 08:30    74
Аналитика ISW, 5 декабря
Сегодня 08:12    96
Російські хакери збільшили кількість атак на сайти держустанов Італії
Сегодня 07:58    74
Прокурори викрили ще двох мешканців Харківщини, які працювали на окупантів
Сегодня 07:52    71
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 