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Харківщина, 6 грудня

Харківщина, 6 грудня

▪️22:50-23:35 Чугуївський р-н., Чугуївська ТГ., с. Клугіно-Башкирівка. Внаслідок влучання 1 БПЛА пошкоджено скління вікон однієї будівлі. Отримав поранення чоловік, госпіталізований до лікарні.

▪️14:00 російські агресори використовуючи БПЛА невстановленого типу вдарили по селу Івашки Золочівської громади. Пошкоджено два приватних будинки, господарчі споруди та енергомережі.

На Харківському напрямку відбулася одна безуспішна ворожа атака в районі Тихого.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Нової Кругляківки, Лозової та Синьківки.

Протягом доби із Борівського та Куп’янського напрямків евакуювали 72 людини.

Джерело: https://t.me/synegubov/12350

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