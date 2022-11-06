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Харківщина. 6 листопада

Харківщина. 6 листопада

Протягом доби ворог продовжував обстріли територій Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів Харківщини, прилеглих до лінії зіткнення та кордону з рф.

● Минулої доби випадків отримання цивільними поранень внаслідок ворожих обстрілів не зафіксовано.

У Вовчанську по медичну допомогу звернулася 58-річна жінка, що отримала поранення напередодні.

● Триває гуманітарне розмінування звільнених територій. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 2241 вибухонебезпечний предмет.

На лінії зіткнення наші військові продовжують чинити ефективний спротив окупантам. Ворог намагався йти в наступ в районі населеного пункту Зибине Чугуївського району, але під вогнем наших захисників відступив з втратами.

Підтримуємо ЗСУ та віримо в Перемогу!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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