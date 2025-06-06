Харківщина 6 травня
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області.
● Внаслідок обстрілів постраждали 3 людей.
У с. Новоосинове Курилівської громади постраждала 53-річна жінка; у м. Куп'янськ постраждала 74-річна жінка; у с. Іванчуківка Куньєвської громади постраждав 86-річний чоловік.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
● 12 некерованих авіаційних ракет;
● 1 «Іскандер»;
● 1 КАБ;
● 1 ФАБ-500;
● 5 БпЛА типу «Шахед»;
● 1 БпЛА типу «Герань-2»;
● 3 fpv-дрони.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
● у Куп'янському районі пошкоджено лікарню, приватний будинок;
● у Ізюмському районі пошкоджено 12 будинків, господарчу споруду.
Упродовж минулої доби зафіксовано 204 бойові зіткнення.
● на Харківському напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень у районах Стариці, Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного та в напрямку Довгенького.
● на Куп’янському напрямку за добу зафіксовано п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених пунктів Западне, Петропавлівка, Загризове та в напрямку Голубівки.
Джерело: https://t.me/synegubov/14774