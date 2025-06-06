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Харківщина 6 травня

Харківщина 6 травня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області.

● Внаслідок обстрілів постраждали 3 людей.

У с. Новоосинове Курилівської громади постраждала 53-річна жінка; у м. Куп'янськ постраждала 74-річна жінка; у с. Іванчуківка Куньєвської громади постраждав 86-річний чоловік.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

● 12 некерованих авіаційних ракет;

● 1 «Іскандер»;

● 1 КАБ;

● 1 ФАБ-500;

● 5 БпЛА типу «Шахед»;

● 1 БпЛА типу «Герань-2»;

● 3 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

● у Куп'янському районі пошкоджено лікарню, приватний будинок;

● у Ізюмському районі пошкоджено 12 будинків, господарчу споруду.

Упродовж минулої доби зафіксовано 204 бойові зіткнення.

● на Харківському напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень у районах Стариці, Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного та в напрямку Довгенького.

● на Куп’янському напрямку за добу зафіксовано п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених пунктів Западне, Петропавлівка, Загризове та в напрямку Голубівки.

Джерело: https://t.me/synegubov/14774

Новости портала «Весь Харьков»

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