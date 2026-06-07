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Харківщина 7 червня

Харківщина 7 червня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 17 населених пунктів Харківської області.

▪️Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 5 людей.

У сел. Слатине Дергачівської громади загинув 51-річний чоловік; у с. Руські Тишки Циркунівської громади постраждали 64-річний чоловік і 61-річна жінка; у с. Сподобівка Шевченківської громади постраждав 46-річний чоловік; у с. Бударки Вовчанської громади зазнав поранень 57-річний чоловік; біля с. Молодова Старосалтівської громади постраждала 45-річна жінка.

Ворог атакував БпЛА Салтівський район Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️6 КАБ;

▪️5 БпЛА типу «Молнія»;

▪️10 fpv-дронів;

▪️32 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у м. Харків пошкоджено офісну будівлю, автомобіль;

▪️у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Баранівка), багатоквартирний будинок, приватний будинок (с. Одноробівка), 4 автомобілі, магазин (сел. Золочів), приватний будинок (с. Корбині Івани), 2 адмінбудівлі (м. Богодухів, с. Сінне);

▪️у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Новомиколаївка, с. Хатнє), цивільне підприємство (сел. Приколотне), 2 багатоквартирні будинки (с. Мирне);

▪️у Харківському районі пошкоджено скутер (сел. Слатине), приватний будинок (с. Безруки);

▪️у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (сел. Старий Салтів).

➡️ Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 205 людей.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 38 492 людини.

Упродовж минулої доби зафіксовано 223 бойові зіткнення.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку противник п'ять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Стариці, Лимана, Вовчанська та Охрімівки.

▪️ На Куп’янському напрямку наші захисники зупинили три ворожі атаки поблизу Новоплатонівки, Піщаного та Куп’янська.

На фото сел. Золочів

Джерело: https://t.me/synegubov/22624

Новости портала «Весь Харьков»

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