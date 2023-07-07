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Харківщина, 7 липня

Харківщина, 7 липня

▪️Протягом доби окупанти обстріляли з мінометів та артилерії прикордонні населені пункти Чугуївського, Харківського, Ізюмського, Куп‘янського району.

О 12:15 відбувся обстріл с. Одноробівка Богодухівського району. Внаслідок обстрілу виникла пожежа у будівлі залізничного вокзалу. Без потерпілих.

О 12:20 стався обстріл у с. Петропавлівка, горів дах будинку. Попередньо зруйновано 4 приватних житлових будинки та 6 пошкоджено. Постраждалих та загиблих немає.

О 15:50 в с. Чернещина Ізюмського району внаслідок обстрілу горів будинок. 71-річна жінка отримала поранення, госпіталізована.

У с. Довгеньке Куп'янського району хлопчик 15 років з іншими дітьми знайшов біля річки порох у пакеті та кинув його у багаття, внаслідок чого відбувся спалах та потерпілий отримав опіки, госпіталізований.

У смт Печеніги Чугуївського району автомобіль дорожньої служби (грейдер) підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Постраждалий водій чоловік 53 років, також госпіталізований із пораненнями.

Піротехнічні підрозділи ДСНС за добу обстежили 10 га території Харківщини, де виявили та знешкоджено 103 вибухонебезпечних предмета. До робіт залучили 32 піротехнічні розрахунки ДСНС - 163 особи та 64 одиниць техніки.

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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