Харківщина. 7 листопада

Протягом минулої доби ворог продовжував обстріли з танків та артилерії населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області, що розташовані поруч з лінією зіткнення та кордоном з рф.

В смт Дворічна внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння, сталася пожежа в будинку, без постраждалих.

У Куп'янському районі російський протитанковий снаряд влучив у цивільний автомобіль, що їхав дорогою між населеними пунктами. 45-річний водій авто госпіталізований з пораненнями.

● Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують роботи з розмінування звільнених територій. За минулу добу знешкоджено 352 вибухонебезпечних предмети.

● На лінії зіткнення ворог намагається утримати ті території Харківщини, які ще залишаються під його контролем. Наші військові ведуть бої та завдають окупантам вогневого ураження.

Віримо в ЗСУ та підтримуємо наших захисників!

Джерело: https://t.me/synegubov/4714

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