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Харківщина, 7 серпня

Харківщина, 7 серпня

Вчора близько 9:15 ранку ворог завдав удару по Харкову ракетою С-300. Пошкоджено будівлю цивільного підприємства в Холодногірському районі. Без постраждалих.

▪️ Минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

▪️ Внаслідок обстрілів Куп'янська зазнав поранення 31-річний цивільний чоловік.

У с. Путникове Куп'янського району зазнала поранення жінка 61 року та її 65-річний чоловік.

Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Подоли Куп'янського району загинула жінка 57 років. Чоловік 66 років зазнав важкого поранення та був госпіталізований.

Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено будівлі фермерського господарства, сталася пожежа.

У с. Кучерівка Куп'янського району пошкоджені приватні домоволодіння, сталася пожежа.

Внаслідок обстрілу с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено будівлю фермерського господарства.

▪️ Тривають бої на Куп'янському напрямку. Минулої доби наші військові дали відсіч спробі ворога піти в наступ східніше Петропавлівки. Окупанти відступили з втратами.

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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