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Харківщина, 7 вересня

Харківщина, 7 вересня

Цієї ночі росіяни завдали по Немишлянському району Харкова 2 ракетних удари. Одна з ракет влучила у двоповерхову будівлю, загорілася автомийка, що була поруч, постраждали кафе, крамниці, автомобілі. Друга ракета влучила в землю. Попередньо – без постраждалих.

Сьогодні близько 4 години ранку зафіксували 1 ракетний удар у м. Зміїв Чугуївського району, ракета влучила в землю поблизу лікувальної установи. На щастя, ніхто не постраждав.

● Протягом минулої доби окупанти обстрілювали населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Харківського та Ізюмського районів області. Є руйнування житлових будинків, господарських споруд, сталися пожежі.

Вчора внаслідок ракетного удару по смт Печеніги Чугуївського району отримали поранення 2 людей - 45-річний чоловік та 17 річний хлопець.

У Богодухівському районі поранення отримали 41-річна та 51-річна жінки. Стан постраждалих - легкий та середній.

● На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Ворог продовжує інтенсивно обстрілювати позиції наших військових, ЗСУ завдають ударів у відповідь. Внаслідок успішних дій наших захисників, в тимчасово окупованій Олександрівці великих втрат зазнали окупанти з приватних воєнних компаній.

Віримо в наші Збройні сили та працюємо на перемогу!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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