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Харківщина 8 червня

Харківщина 8 червня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 9 населених пунктів Харківської області.

▪️Внаслідок обстрілів 3 людини загинули, 23 – постраждали.

У м. Харків загинули 2 людини, постраждали 18 людей; у сел. Старий Салтів постраждали жінки 46 і 53 років та 30-річний чоловік; у м. Куп'янськ постраждав 44-річний чоловік; у с. Козача Лопань загинув 60-річний чоловік, постраждав 47-річний чоловік.

Ворог атакував 4 КАБами Шевченківський та Київський райони Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️ 1 ракета Х-59;

▪️ 9 КАБ;

▪️ 64 БпЛА типу «Шахед»;

▪️ 3 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️ 1 БпЛА типу «Ланцет»;

▪️ 2 БпЛА типу «Молнія»;

▪️ 12 БпУ.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️ у м. Харків пошкоджено 3 приватні будинки, адмінбудівлю, будівлю «Дитячої залізниці», нежитлову будівлю, іподром, 3 автомобілі;

▪️у Харківському районі пошкоджено 4 приватні будинки, господарчі споруди, трубу газопостачання;

▪️у Куп'янському районі пошкоджено 2 приватні будинки, господарчі споруди;

▪️ у Ізюмському районі пошкоджено складську будівлю, автомобіль, екскаватор,

▪️ у Чугуївському районі пошкоджено 2 автомобілі.

Упродовж минулої доби зафіксовано 193 бойові зіткнення.

▪️ на Харківському напрямку агресор тричі штурмував позиції наших захисників поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів і Западного.

▪️ на Куп’янському напрямку минулої доби відбулася одна атака окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Степової Новоселівки.

На фото м. Харків

Харківщина 8 червня

Харківщина 8 червня

Харківщина 8 червня

Джерело: https://t.me/synegubov/14855

Новости портала «Весь Харьков»

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