Харківщина, 8 грудня
▪️23:22 Чугуївський р-н, Чкаловська ТГ, с. Коробчине. Внаслідок обстрілу горіла трава. Виявлено уламки ворожого БПЛА на території приватного домоволодіння. Пошкоджень та постраждалих немає.
▪️ 14:45 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Орішанка, за межами населеного пункту зафіксували влучання 2 КАБів на відкритій місцевості. Інформація про постраждалих та пошкодження не надходила.
Після 14 години у с. Качалівка Богодухівського району від вибуху невідомого вибухонебезпечного предмету постраждала дитина.
12-річний хлопчик отримав уламкові поранення, пристрій, який дитина підняла із землі, вибухнув у руці. Госпіталізований до медичного закладу, стан середній.
На Харківському напрямку ворог двічі марно намагався просунутись в районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку за добу, що минула відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Масютівки, Глушківки, Колісниківки та Зеленого Гаю.
В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 24 людини (серед них 2 дітей).
Джерело: https://t.me/synegubov/12387