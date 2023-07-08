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Харківщина, 8 липня

Харківщина, 8 липня

Протягом доби по області окупанти завдавали авіаційних, мінометних та артилерійських ударів у Куп’янському, Харківському, Ізюмському, Чугуївському, Богодухівському районах.

О 13.40 із території рф ворог здійснив 7 мінометних обстрілів по с. Тимофіївка Богодухівського району. Пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.

Також артилерією окупанти обстріляли село Івашки. Біля 10 ударів - на території цивільних сільськогосподарських підприємств. Без постраждалих.

Близько 17:00 в результаті ворожого обстрілу сталося загоряння хвойного лісу поблизу села Кучерівка Куп’янського району. Горіла хвойна підстилка лісу на площі близько 3га. О 19:50 пожежу ліквідували.

О 00:14 окупанти завдали артилерійських ударів по м. Вовчанськ. Пошкоджено 9-поверховий житловий будинок. Постраждав чоловік 62 років. Отримав осколкове поранення, госпіталізований.

О 2:05 надійшла інформація про повторний артобстріл м. Вовчанськ. Без постраждалих. Пошкоджено приватний будинок. О 5:00 внаслідок ще одного обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Постраждалих немає.

Піротехніки ДСНС за добу обстежили 14,8 га території Харківщини, де виявили та знешкодили 80 вибухонебезпечних предметів.

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

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