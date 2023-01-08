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Харківщина. 8 січня

Харківщина. 8 січня

Минулої ночі ворог завдав двох ракетних ударів по місту Мерефа Харківського району. Пошкоджений об'єкт цивільної промисловості. На жаль, загинув 50-річний мирний мешканець.

▪️Крім того, протягом доби ворог обстрілював село Стариця Чугуївського району та смт Дворічна Куп'янського.

У Дворічній під ворожий обстріл потрапив приватний житловий будинок та будівля підрозділу ДСНС. Також були пошкоджені 2 автоцистерни та оперативний автомобіль пожежників. Без постраждалих.

На лінії зіткнення російські окупанти продовжують здійснювати спроби покращити своє тактичне положення, але отримують відсіч від наших захисників та несуть втрати. Віримо в ЗСУ та підтримуємо наших героїв!

Джерело: https://t.me/synegubov/5257

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