Харківщина 8 січня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 2 населені пункти Харківської області.

▪️Внаслідок обстрілів немає постраждалих.

Ворог застосовував по Харківщині, попередньо, артилерійське озброєння.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль (с. Грушівка), приватний будинок (с. Нечволодівка).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 60 людей.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 16 289 людей.

Упродовж минулої доби зафіксовано 275 бойових зіткнень.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 15 атак противника в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Стариця, Зелене, Тихе та у бік населених пунктів Вільча, Тернова й Кутьківка.

▪️ На Куп’янському напрямку вчора відбулося 14 атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Піщане, Борівська Андріївка та у бік Нової Кругляківки й Куп’янська.

Джерело: https://t.me/synegubov/19437

