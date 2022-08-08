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Харківщина. 8 серпня

Харківщина. 8 серпня

Окупанти продовжують тероризувати мирне населення Харківщини.

● Близько 23 години внаслідок артобстрілів окупантів у кількох місцях горіла покрівля адміністративної будівлі в Київському районі Харкова. Без постраждалих.

● Штаб оборони цієї ночі зафіксував понад 5 запусків ракет із території рф. Попередньо - РЗК С-300. Частина з них «здетонувала раніше пункту призначення».

Одна з ракет після 01 години ночі влучила в смт Печеніги, Чугуївського району. На жаль, в приватному будинку, який зазнав руйнувань після удару, загинула 72 річна жінка. Протягом доби Чугуївщина також зазнавала обстрілів. Горіли дахи приватних будинків, прибудови та господарчі споруди мирних жителів.

● Протягом доби росіяни із артилерії обстрілювали Богодухівський, Ізюмський, Харківський, Чугуївський райони.

- У Богодухівському районі росіяни вогнем знищили 28 гектарів пшениці. Протягом доби було кілька обстрілів різних господарств. Це умисне знищення українського врожаю!

- В Ізюмському зафіксували влучання по відкритих територіях. Госпіталізована 72-річна жінка.

- У Харківькому районі через обстріли окупантів горіли дачні будинки кооперативу, господарчі споруди. Унаслідок обстрілів в Черкаських Тишках, на жаль, загинула 62-річна жінка. Ще 2 людей госпіталізовані: 84-річна жінка та 62-річний чоловік.

Як бачимо, росіяни від своєї безуспішності на фронті завдають удари по мирним містах та селах області. Але ми сильніші його жалюгідних спроб нас залякати. Перемога за нами!

Джерело: https://t.me/synegubov/3864

Новости портала «Весь Харьков»

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