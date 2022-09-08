Харківщина. 8 вересня
● За добу росіяни завдали 5 ракетних ударів по інфраструктурі Харкова.
Після півночі окупанти вдарили по Холодногірському та Салтівському районах міста. Попередньо - знову застосували ракети комплексу С-300.
Пошкоджені об‘єкт критичної інфраструктури, приміщення на території виробництва.
На цю хвилину постраждалих немає.
● По області завдавали ударів по Харківському, Ізюмському, Чугуївському, Богодухівському районах.
Після 2 години ночі від кількох ударів окупантів постраждали 2 жінок у Дергачівській громаді Харківського району. Постраждалих госпіталізували із вибуховими та осколковими пораненнями. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди, виникли пожежі.
Крім того, протягом доби медики госпіталізували 2 людей у Чугуївському районі, 1 - Харківському,
3 - Ізюмському, серед них дитина 2 років. Стан постраждалих - середній.
● Військові Збройних Сил України успішно відбили атаки росіян в районах населених пунктів Питомник, Григорівка та Руські Тишки. Також відбили наступи окупантів в районі села Дібрівне, Барвінківської громади.
На всіх напрямках ЗСУ тримають позиції!
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