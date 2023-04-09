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Харківщина. 9 квітня

Харківщина. 9 квітня

Минулої доби під обстрілами ворога перебували прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.

▪️Вчора зранку ворог завдав ракетного удару (попередньо ракета Х-59) по території поруч з Лозовеньківським водосховищем у Харківському районі. Частково пошкоджено будівлі ресторанного комплексу та будинок у смт. Мала Данилівка.

По смт Великий Бурлук Куп'янського району окупанти завдали ракетного удару. Ракета С-300 влучила в землю на відкритій місцевості. Частково пошкоджено 3 житлових будинки та 3 господарчих споруди.

- В області тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 6 га території та знешкодили 117 вибухонебезпечних предметів.

▪️На лінії зіткнення тривають бойові дії. Захисники Харківщини надійно тримають свої позиції та завдають ворогу відчутних втрат. Віримо в ЗСУ та працюємо на Перемогу України!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубова (https://t.me/synegubov)

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