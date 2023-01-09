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Харківщина. 9 січня

Харківщина. 9 січня

Минулої доби ворог з артилерії, танків та мінометів вів обстріли населених пунктів Чугуївського та Куп'янського районів.

Зокрема, під вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна, Стариця, Мілове, Першотравневе та інші населені пункти області.

▪️У Куп'янську внаслідок ворожих ударів пошкоджено господарчі споруди, сталася пожежа. У с. Вовчанські Хутори Чугуївського району через обстріли зруйновано приватний житловий будинок.

Протягом доби постраждалих від ворожих обстрілів не зафіксовано.

▪️На лінії зіткнення Сили оборони України надійно тримають позиції та ведуть з окупантами запеклі бої. Підтримуємо наших захисників та продовжуємо спільно працювати задля Перемоги.

Джерело: https://t.me/synegubov/5259

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