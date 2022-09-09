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Харківщина. 9 вересня

Харківщина. 9 вересня

Цієї ночі ворог інтенсивно завдавав ракетні та удари з РСЗВ по Харкову й області. Частина ракет «самоліквідувалася» на території рф.

● У Харкові внаслідок російського терору сталася пожежа та руйнація триповерхової адмінбудівлі в Салтівському районі, є влучання в Київському районі - постраждала одна жінка 53 років.

● Протягом доби зазнавали ударів окупантів Ізюмський, Харківський, Чугуївський, Богодухівській райони.

- Вночі ворог наносив інтенсивні удари по Харківському району - одна ракета влучила в землю поблизу приватних будинків, пошкоджено вікна.

Зранку медики госпіталізували чоловіка в Дергачівській громаді, де також окупанти продовжують чинити терор проти мирного населення.

- Чугуївський район також піддавався активним обстрілам росіян. У Чугуєві, на жаль, загинула жінка 60 років. Пошкоджені приватні будинки, учбово-спортивний центр, господарчі споруди.

● Загалом за добу медики госпіталізували 10 людей: 8 - у Харкові, 1 - в Лозівськосу районі, 1 - в Чугуївському районі.

4 людини за добу - загинули (2 - Харків, 1 - Чугуївщина, 1 - Ізюмський район).

● Наші військові відбивають наступи російської окупаційної армії, зокрема у районах населених пунктів Уди, Костянтинівка, Вірнопілля, Плоске та Кам'янка. Російська армія деморалізована, відступаючи, намагається евакуювати поранених та пошкоджену техніку.

Віримо в наші ЗСУ, Перемога - лише за нами!

Джерело: https://t.me/synegubov/4114

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