Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:57
Просмотров: 61

Харківщина отримала черговий гуманітарний вантаж 600 тонн

Харківщина отримала черговий гуманітарний вантаж. Прибув потяг з 30 контейнерами продуктів харчування тривалого зберігання. Це майже 600 тонн.

Громади Харківщини, які страждають від російської агресії, отримали таку важливу для них допомогу завдяки попереднім домовленостям Офісу Президента та Віцепрем'єр-міністра та міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій пані Ірини Верещук з урядом Польщі.

Це вже третій такий потяг. Я хочу особисто подякувати міністру Кабінету міністрів Польщі пану Міхалу Дворчику за особисту участь та організацію такого дуже цінного для нас вантажу і допомоги нашим мешканцям.

Спільними зусиллями переможемо! Слава Україні!

Харківщина отримала черговий гуманітарний вантаж 600 тонн

Харківщина отримала черговий гуманітарний вантаж 600 тонн

Харківщина отримала черговий гуманітарний вантаж 600 тонн

Харківщина отримала черговий гуманітарний вантаж 600 тонн

Харківщина отримала черговий гуманітарний вантаж 600 тонн

Источник: https://t.me/synegubov

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Лавров озвучил новую причину вторжения и войны в Украине!
Сегодня 16:39    129
"День победы" с трупным амбре
Сегодня 16:24    122
«У росії немає цензури, а є фільтрація небажаної інформації»
Сегодня 16:12    83
Деталі розстрілу автобусів волонтерів, які їхали у Попасну для евакуації
Сегодня 15:55    120
Министерство обороны Великобритании публикует новые данные разведки по российскому вторжению в Украину
Сегодня 15:40    141
Как мировое сообщество помогает Украине в войне, которую развязала россия
Сегодня 15:26    109
Из-за участия путина в саммите G20 США может отказаться от своего присутствия на нем
Сегодня 15:12    143
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.04
Сегодня 14:48    116
Легион "Свобода России" отправляется на фронт
Сегодня 10:56    319
219 детей - убиты, еще более 398 - ранены с начала полномасштабного вторжения рф в Украину
Сегодня 10:42    145
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 