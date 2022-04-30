Харківщина отримала черговий гуманітарний вантаж 600 тонн

Харківщина отримала черговий гуманітарний вантаж. Прибув потяг з 30 контейнерами продуктів харчування тривалого зберігання. Це майже 600 тонн.

Громади Харківщини, які страждають від російської агресії, отримали таку важливу для них допомогу завдяки попереднім домовленостям Офісу Президента та Віцепрем'єр-міністра та міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій пані Ірини Верещук з урядом Польщі.

Це вже третій такий потяг. Я хочу особисто подякувати міністру Кабінету міністрів Польщі пану Міхалу Дворчику за особисту участь та організацію такого дуже цінного для нас вантажу і допомоги нашим мешканцям.

Спільними зусиллями переможемо! Слава Україні!

Источник: https://t.me/synegubov

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