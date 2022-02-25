Харківщина після першої доби російського вторгнення. 25.02.2022

● Збройні Сили України, Територіальна оборона дають активну відсіч російському агресору. Ми пишаємося нашими бійцями! Цієї ночі активні бої велися і продовжується наступ російських військ у Дергачах та Печенігах;

● Підрозділи ТрО Харківщини доукомплектовуються та поступово займають свої позиції. Закликаю доєднуватися до лав;

● Це була перша «комендатська» ніч. Важливо забезпечувати праворядок і в тилу. На Харківщині до роботи приступив новий керівник ГУНП Володимир Тимошко, який у складі обласного штабу координує посилений режим роботи усіх підрозділів поліції в умовах дій російського агресора;

● Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про мобілізацію. Чекаємо доручень від Генштабу щодо виконання алгоритму. Деталі повідомимо згодом;

● За ніч, за офіційними даними, ушпиталили 7 військових. Медичні заклади забезпечуємо всім необхідним.

Ми воюємо на свої землі, за нами правда! Слава Україні!

Источник: facebook.com / Олег Синєгубов, Голова ОДА в Харківська обласна державна адміністрація

Новости портала «Весь Харьков»