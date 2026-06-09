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Харківщина: в результаті масованої ворожої атаки 3 людей загинуло, є постраждалі

Харківщина: в результаті масованої ворожої атаки 3 людей загинуло, є постраждалі

Сьогодні вночі російські війська завдали масованого комбінованого удару (БпЛА та ракет) по містах Харків та Чугуїв. Сталися пожежі та руйнації будівель.

● У м. Харків внаслідок атаки ударних безпілотників горіли будівлі кафе та комунального підприємства, легкові автомобілі. Також пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки, адміністративні та виробничі приміщення, бізнес-центр, храм, автівки. За попередніми даними, постраждало 15 людей, з них двоє дітей.

● У м. Чугуїв в результаті ракетних ударів горіли гаражі, автомобілі та трава на відкритій території, пошкоджені житлові та інші будівлі. Загинуло 3 особи: двоє чоловіків та жінка, ще троє людей постраждало.

На місцях подій під загрозою повторних ударів працювали підрозділи ДСНС, зокрема верхолази, сапери та психологи, а також співробітники Нацполіції, медики, волонтери, комунальні служби.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/23225

Новости портала «Весь Харьков»

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