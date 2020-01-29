Харківські музиканти об’єдналися, для допомоги онкохворим (ВІДЕО, ФОТО)

Концерт на підтримку Альони Воробйової зібрав майже 1,5 тисячі глядачів. Частину виручених грошей спрямують на купівлю венозного сканера та штативів для обласного центру онкології.

Альона Воробйова – арт-директорка, організовує культурні заходи та концерти в Харкові. Нещодавно у жінки діагностували рак. Альона розповідає, що відчула велику підтримку від своїх друзів-артистів, коли вони разом готували “Найрідніший концерт”.

Альона Воробйова, арт-директорка площадки ART AREA ДК

Чувствую себя конечно же принцессой. Я на самом деле просто недопустимо счастливая. Вроде как нельзя по положению, но я не могу не улыбаться, я не могу не испытывать силу.

Альона зізнається: 20 років тому від такої ж хвороби померла її мати. Тому, додає жінка, концерт не тільки пов’язаний з її особистою історією, а має на меті підтримку кожного онкохворого.

Альона Воробйова, арт-директорка площадки ART AREA ДК

Я точно знаю как проживать этот период, еще больше проживая жизнь. Наверное очень много вещей, да, у меня хорошие результаты химиотерапии и так далее. Я подозреваю, что то состояние в котором я проживаю эту химию, оно имеет значение. Как болезнь и желание жить друг-друга.

Тонкой нитью чуть заметно красной, не срывай меня, не убивай напрасно.

“Найрідніший концерт” у театрі опери та балету розпочався виступом співачки Марії Чайковської. Харківські музиканти об’єдналися, аби підтримати свою подругу у боротьбі з хворобою.

Олександр Онопко, організатор “Найріднішого концерту”

Концерт, він жив майже своїм життям. Тобто ми розпочали цей процесс, а далі все відбувалося само собою. Артисти зверталися та казали, давайте ми візьмемо якусь участь і дуже багато людей хотіло допомогти в організації цього концерту, приєднатися до цього.

Сергій Жадан читає вірші про любов. Розповідає: напередодні концерту у літаку створив новий твір та одразу презентував його на сцені. Письменник коментує, що давно знає Альону, їх пов’язують найтепліші спогади.

Сергій Жадан, письменник

Кілька років тому подібне питання виникло у Сашка Бойченка, критика із Чернівців. Ми дуже швидко зібрали необхідну для лікування йому сумму. І Сашко сьогодні продовжує тішити нас своєю стилістикою, своїм перекладом. Мені здається це дуже хороший, якийсь правильний спосіб взаємної підтримки, солідарності, коли люди збираються і швидко вирішують якісь питання, які постають.

Концерт зібрав майже 1,5 тисячі глядачів. На прохання Альони 10% квитків віддали людям, які борються з онкологічними хворобами, або вже перемогли їх, лікарям та волонтерам.

Ірина Богомолець, лікарка Харківського обласного центру онкології

Мы стараемся максимально поддерживать и максимально стимулировать к выздоровлению. Конечно иногда поддержка нужна нам тоже, но я все таки считаю что отдаваться нужно нам. Мы выбрали этот путь и мы обязаны.

Дмитро Бухтеев, лікар Харківського обласного центру онкології

Есть многие стереотипы у наших пациентов, которые к сожалению приводят к плохим результатам. Много вообщем-то проблем. Думаю нужно больше популяризировать, больше это обсуждать. Доносить до нашего населения важность обследования, скрининга и всего остального.

Наталя Яковлева перемогла рак. Жінка розповідає: головне вчасно звернутися до спеціалістів. На концерт Наталя прийшла разом із своїми лікарями.

Наталя Яковлева, харків’янка

Я проорала на весь мир: “Ура, я здорова! Давайте работать дальше”. Это статье второго рождения потому что уходит страх, появляется уверенность и появляется понимание, что все получилось.

Частина виручених грошей підуть на купівлю венозного сканеру та штативів на колесах для обласного центру онкології.

Источник: objectiv.tv

Автор: Василиса Степаненко

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