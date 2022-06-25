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25.06.2022 22:10
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Харківські патрульні надали першу допомогу чоловіку, якому раптово стало зле на вулиці

Харківські патрульні надали першу допомогу чоловіку, якому раптово стало зле на вулиці

До пішого екіпажу патрульних звернувся стурбований перехожий та повідомив, що неподалік у літнього чоловіка стався напад і він потребує невідкладної допомоги.

Поліцейські Ігор Батрак, Яким Акжитов та Ганна Колісник негайно побігли до громадянина та стали надавати йому домедичну допомогу, повідомили в УПП Харківської області. Першочергово інспектори перевірили серцебиття і дихання чоловіка, поклали його в стабільне бокове положення та здійснили низку заходів для підтримання життєдіяльності.

Патрульні контролювали стан чоловіка до приїзду медиків, які ушпиталили його для надання необхідної медичної допомоги.

Дякуємо небайдужим громадянам за вчасне звернення до поліцейських, а патрульним за злагоджені та оперативні дії. Бажаємо чоловіку якнайшвидшого одужання.

Агентство Телевидения Новости

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