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Харківські патрульні затримали на ХТЗ перевізника «овсянки»

Харківські патрульні затримали на ХТЗ перевізника «овсянки»

Харківські патрульні продовжують щоденно затримувати осіб, які причетні до зберігання наркотиків. Патрульні поліцейські за денну зміну виявили 9 осіб, які мали з собою, ймовірно, наркотичні речовини. Під час поверхневих перевірок патрульні виявили у громадян речовини синтетичного та рослинного походження.

Так, близько 17:00 на проспекті Олександрівському під час поверхневої перевірки у підозрілого виявили пакунок з, ймовірно, наркотичною речовиною, який чоловік ховав у пакеті з крупою.

Як розповіли в УПП Харківської області, це не поодинокий випадок, коли перевізники наркотиків намагаються винахідливо замаскувати заборонені речовини. Наркотики ховають у банки з їжею, канцтовари (ручки, маркери), в пачки з під цигарок та документи. Всі схованки правоохоронцям давно відомі.

Надалі всіма випадками будуть займатися слідчі.

В патрульній поліції нагадують, що за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів передбачена кримінальна відповідальність.

Агентство Телевидения Новости

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