Харківські поліцейські повернули батькам загублену дитину

Шестирічну дівчинку без супроводу дорослих виявили неподалік супермаркету на проспекті Гагаріна.

Повідомлення про подію надійшло до поліції 29 квітня близько 19:00, повідомляє ГУНП Харківської області.

Співробітники ювенальної превенції одразу почали пошук батьків загубленої. Дитина надала правоохоронцям свої анкетні дані та розповіла про родину.

Менш ніж за годину вдалося розшукати її матір. Як з’ясувалося, дівчинка сама непомітно вийшла з квартири під час ремонтних робіт.

Жодних протиправних дій у відношенні дитини скоєно не було.

Поліцейські провели профілактичну бесіду з жінкою та передали їй донечку.

Правоохоронці звертається до громадян: у разі виявлення на вулиці дітей без супроводу дорослих відвести малечу у безпечне місце та негайно зателефонувати 102 або повідомитти про подію за допомогою чат-боту в месенджері телеграм @Kharkiv102_bot «Служба 102 поліції Харківської області».

Агентство Телевидения Новости