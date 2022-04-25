Харківські рятувальники ліквідували пожежу, яка охопила кілька поверхів житлового будинку

Сьогодні вдень у Київському районі міста Харкова під час ракетного обстрілу сталося влучання в 12-поверховий житловий будинок, в результаті чого були зруйновані квартири на 3 та 4 поверхах з послідуючим загорянням.

Попередньо жертв та постраждалих немає. Площа пожежі склала 250 кв. метрів. За кілька годин загоряння ліквідували. На місці працювали 25 рятувальників та 5 одиниць техніки ДСНС.

Агентство Телевидения Новости