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Харківські рятувальники ліквідували пожежу, яка охопила кілька поверхів житлового будинку

Харківські рятувальники ліквідували пожежу, яка охопила кілька поверхів житлового будинку

Сьогодні вдень у Київському районі міста Харкова під час ракетного обстрілу сталося влучання в 12-поверховий житловий будинок, в результаті чого були зруйновані квартири на 3 та 4 поверхах з послідуючим загорянням.

Попередньо жертв та постраждалих немає. Площа пожежі склала 250 кв. метрів. За кілька годин загоряння ліквідували. На місці працювали 25 рятувальників та 5 одиниць техніки ДСНС.

Агентство Телевидения Новости

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