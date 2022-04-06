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Харківські сапери працюють у всіх районах, які зазнали обстрілів

Харківські сапери працюють у всіх районах, які зазнали обстрілів

Ще один день роботи саперів Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України: розмінувальні роботи проводились у багатоповерхових житлових будинках, приватному секторі та об‘єктах торгівлі у Малій Данилівці, Кулиничах, на ХТЗ та Північній Салтівці міста Харкова.

Сапери розчищали прилеглу територію та житлові будинки від залишків боєприпасів, ліквідовуючи наслідки ворожих обстрілів. 

В ДСНС вкотре нагадують про необхідність дотримання правил безпеки при виявленні вибухонебезпечних або підозрілих предметів. У разі їх виявлення негайно телефонуйте до Служби порятунку за номерами «101» або «112».

Агентство Телевидения Новости

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