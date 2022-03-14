«Харківські теплові мережі»: у деяких будинках неможливо відновити опалення до завершення бойових дій

У 535 будинках опалення зможуть відновити лише після закінчення бойових дій та виконання великого обсягу робіт.

Як повідомили на КП «Харківські теплові мережі», аварійні бригади цілодобово під обстрілами усувають дефекти, розповітрюють системи та підключають до тепла житлові будинки у всіх районах міста.

Втім у низці будинків відновити опалення наразі неможливо, оскільки в результаті масованого обстрілу теплові мережі і джерела теплопостачання зазнали значних пошкоджень.

Станом на 14 березня, у цьому переліку будинки за такими адресами:

МЖК «Інтернаціоналіст», 11 будинків – вул. Кричевського, 50, 48, 40, 37, 39, 38, 41, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 49, 42; вул. Горянська, 70. Котельня «Хартрон», 106 будинків – вул. Астрономічна, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27А, 35, 35А, 35Б, 35В, 35Г, 35Д, 35Е, 35Ж, 35З, 35І, 37, 37А, 39, 4, 41, 44А, 44Б, 4Ка4В, 7, 7А, 9, 33А, 35К; пр. Жуковського, 1, 11, 13, 15, 3, 3А, 5, 5А, 7, 9, 11А; пров. Лісопарківський 1-й, 1, 10, 12, 3, 5, 6, 7, 7А, 8; пров. Лісопарківський 2-й, 10, 10А, 13, 13А, 14, 4, 5, 6, 7, 8, 8А; вул. Поздовжня, 1, 1А, 1Б, 3, 3А, 3Б, 5, 6, 7, 7А; вул. Академіка Проскури, 1, 10, 11, 13, 1А, 3, 3А, 3Б, 5, 5А, 5Б, 5В, 5Г, 5Д, 6, 6А, 7, 8, 9, 9А, 9Б, 9В, 9Г, 9Д, 8Б; вул. Рудика, 1, 3, 4А, 4Б, 5, 7, 4, 1А, 2, 8; вул. Старошишківська, 10, 11, 12, 2, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 9, 9А; вул. Чкалова, 17; вул. Шишківська, 10, 10А, 12, 14, 16, 18, 20, 5, 6, 6А, 8, 8А; вул. Лісопарківська, 3А; Помірки, 70; вул. Дача №55, 9, 11. Котельня «Північна 1», 47 будинків – вул. Гвардійців-Широнінців, 101, 91, 93, 95, 97, 99, 101А; вул. Дружби Народів, 202, 204, 206, 208, 218, 228, 232А, 232Б, 232В, 234, 236, 236А, 238, 240, 242, 244, 246, 208А, 238А, 206А, 228Б; вул. Леся Сердюка, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 4; вул. Джерельна, 13, 15, 3, 7, 9, 9А, 5, 11А. Котельня «Північна 2», 34 будинки – вул. Гвардійців-Широнінців, 109, 111, 113; вул. Дружби Народів, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245; вул. Леся Сердюка, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48/2; вул. Метробудівників, 10, 12, 18, 20, 22, 24, 4, 6, 8. Котельня «Північна 3», 29 будинків – вул. Гвардійців-Широнінців, 121, 123, 125, 127; вул. Леся Сердюка, 50, 52, 54, 56; вул. Метробудівників, 1, 11, 13, 15, 17, 29, 3, 5, 7, 9, 19; вул. Наталії Ужвій, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86, 88, 90, 92. Котельня «Північна 4», 19 будинків – вул. Гвардійців-Широнінців, 102, 108, 112, 114, 116; вул. Метробудівників, 25, 27, 29, 41, 43, 25А; вул. Наталії Ужвій, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 96, 98. Котельня «Північна 5», 21 будинок – вул. Гвардійців-Широнінців, 102, 84, 88, 92, 94, 96/30, 88Б; вул. Дружби Народів, 249/80, 253А, 255, 257А, 259, 261, 263, 267, 269, 271, 273, 277, 279, 281, 281А, 279А; вул. Метробудівників, 32, 34, 38, 40, 42. Котельня «П`ятихатки», 39 будинків – пр. Академіка Курчатова, 11, 13, 15А, 17, 1А, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 31, 5, 7, 9, 1; п-д. Євпаторійський, 1, 2, 3, 5; вул. Академіка Вальтера, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 19А, 2, 21, 21А, 3, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 14А; вул. Гаркуші, 1, 3; вул. Академіка Волкова, 1, 2, 3, 4, 6; вул. Академічна, 1, 2, 4; вул. Академіка Синельникова, 1, 3, 5, 11; бул. Миру, 2А, 1, 2, 3, 4.МК 7804/Н6 – МК 7804/Н-5.1 , 24 будинки – вул. Кашуби, 11, 13, 15, 2/1, 4, 6, 7, 9; вул. Полтавський Шлях, 188, 188/10, 188/11, 188/12, 188/6, 188/7, 188/8, 188/9, 188В, 190, 190/2, 190/3, 190/4, 190/5, 190/6, 190/9. Котельня «Кулиничівська», чотири будинки – вул. Кулиничівська, 82, 84, 86, 88. Котельня «Механізаторів», два будинки – вул. Механізаторів, 2, 3. Котельня по вул. П’ятихатська,11, 20 будинків – пр. Московський, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 296А, 296Б, 298, 298А, 300, 300Б, 302, 302А, 304, 304А, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 318А, 300А; вул. П`ятихатська, 11, 5, 9, 9А. МК 3237 – пр. Індустріальний, 1А (к. 7, к 9, к. 79, к. 80).Котельня №1 по вул. Електровозна, 7А, 48 будинків – бул. Івана Каркача, 1, 3; пров. Івана Каркача, 19, 21, 22, 23, 24/12, 25, 26/12, 27, 28, 17; вул. Миру, 100, 104, 104А, 106, 108, 110, 112, 114, 94, 96, 98, 92/1; вул. Плиткова, 1, 15, 17, 17А, 19, 19А, 2, 21/25, 5, 4/3; вул. Шарикова, 27, 29, 31, 33, 34, 35/18, 37, 39, 41, 43, 45, 45А, 47, 49, 51, 54; вул. Електровозна, 1, 14, 15, 16, 3, 4, 5, 5А, 7, 7А, 9; п-д. Плитковий, 1. Котельня №3 по. Мохнацька, 69, 25 будинків – пров. Івана Каркача, 32; вул. Миру, 102, 116, 118, 102А; вул. Мохнацька, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 75А, 27; вул. Шарикова, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 44А, 46, 48А, 50, 52, 53, 54; вул. Електровозна, 15, 17, 17А, 19, 21, 3А, 8. ЦТП «ГОРИЗОHТ-2» по вул. Ростовська 3А, 8 будинків – вул. Велика Кільцева, 12, 14, 16, 6, 8; вул. Ростовська, 3, 5, 7, 9, 3А. ЦТП «ГОРИЗОНТ-2» по вул. Велика Кільцева, 126А, 20 будинків – вул. Велика Кільцева, 116, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 136А, 138, 14А, 126А, 130А; бул. Грицевця, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Котельня на вул. Грищенко,7, 26 будинків – пров. Ювілейний, 2; вул. 7-ї Гвардійської Армії, 3, 14А, 4, 8, 14; вул. Грищенка, 12, 10, 8, 6, 18, 5, 7; вул. Ювілейна, 8, 12, 4, 6, 9, 18, 13, 15, 1, 7; пров. Горяєвський, 1, 2, 5, 6; вул. Горяєвська, 16, 11, 14, 7, 5, 9. ЦТП 531/1, ЦТП 531/2, 36 будинків – вул. Гвардійців-Широнінців, 54А, 58, 60, 62; вул. Героїв Праці, 37, 37А, 37Б, 37В, 37Г, 37Д; пр. Тракторобудівників, 103, 103А, 105, 107, 107А, 107Б, 107В, 107Г; вул. Бучми, 28/64, 30А, 30Б, 30В, 32, 32Б, 34Б, 34В, 36, 36А, 36Б, 36В, 40А, 40Б, 34Е. МК-4621, 4623, 4157, п’ять будинків – вул.Квітки-Основяненко,3,11, пл.Конституції,1 (Палац Праці),3,7 (міськада), 9 (Дитячий Світ), пл. Павлівська, 5,1/3 (ЦУМ), вул.Сумська, 39.

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