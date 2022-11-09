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Харківські тероборонівці похвалилися "новітнім" ворожим безпілотником, який вони затрофеїли під час розвідувального рейду

"Клас об'єкта - СЗЗЧБ, тобто "Сам зліпив з чого було", - жартують бійці і припускають, що мікросхеми для дрона судячи з усього витягнули з різноманітних іноземних електроприладів, на що вказує їхнє маркування.

Також захисники дивуються якості кріплення та ергономічності конструкції.

"Пекельна машинка потрапила до рук тероборонівців, адже навіть не змогла долетіти до наших позицій і впала в сірій зоні. Проте, той факт, що вона не вибухнула одразу в руках російського Кулібіна, - вже чудо", - продовжують жартувати бійці.

Харківські тероборонівці похвалилися новітнім ворожим безпілотником, який вони затрофеїли під час розвідувального рейду

Харківські тероборонівці похвалилися новітнім ворожим безпілотником, який вони затрофеїли під час розвідувального рейду

Харківські тероборонівці похвалилися новітнім ворожим безпілотником, який вони затрофеїли під час розвідувального рейду

Харківські тероборонівці похвалилися новітнім ворожим безпілотником, який вони затрофеїли під час розвідувального рейду

Джерело: https://t.me/vekha/52711

Новости портала «Весь Харьков»

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