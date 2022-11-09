Харківські тероборонівці похвалилися "новітнім" ворожим безпілотником, який вони затрофеїли під час розвідувального рейду

"Клас об'єкта - СЗЗЧБ, тобто "Сам зліпив з чого було", - жартують бійці і припускають, що мікросхеми для дрона судячи з усього витягнули з різноманітних іноземних електроприладів, на що вказує їхнє маркування.

Також захисники дивуються якості кріплення та ергономічності конструкції.

"Пекельна машинка потрапила до рук тероборонівців, адже навіть не змогла долетіти до наших позицій і впала в сірій зоні. Проте, той факт, що вона не вибухнула одразу в руках російського Кулібіна, - вже чудо", - продовжують жартувати бійці.

Джерело: https://t.me/vekha/52711

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