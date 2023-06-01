Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 01 червня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 31 травня по 01 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 23 оперативних виїздів, з яких:

✅ 9 – на ліквідацію пожеж, з них 5 спричинені ворожими обстрілами;

✅ 1 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

✅ 10 – для надання допомоги населенню;

✅ 3 – інші виїзди.

● З самого ранку і майже весь день окупанти не припиняли гатити по м. Вовчанську. За цей час в місті сталось 5 великих пожеж.

▪️ О 08:23 ворожий наряд влучив у приватний житловий будинок, який загорівся на площі 200 кв.м. Ризикуючи наразитися на повторні обстріли, вогнеборці МПК із селища Вільча об 11:35 ліквідувати пожежу. Постраждалих немає.

▪️ О 13:45 рятувальники 47-ї ДПРЧ, 66-го ДПРП та вогнеборці МПК-Вільча вирушили гасити відразу 3 пожежі, спричинені окупантами. Горів дах приватного будинку на площі 30 кв.м., елеватор на площі 150 кв.м. та 6 торговельних павільйонів на ринку на площі 300 кв.м. Останній осередок цих пожеж ліквідований о 15:34.

▪️ Нарешті, о 15:49 внаслідок повторного обстрілу ринку зайнялись ще 5 торговельних павільйонів. Площа цієї пожежі склала 1000 кв.м. Рятувальники 47-ї ДПРЧ та 66-го ДПРП ліквідували вогонь о 19:10.

● Об 11:20 ворожих обстрілів також зазнало с. Подоли Курилівської громади Куп’янського району. Обійшлось без жертв, постраждалих і пожеж. Рятувальники 44-ї ДПРЧ провели обстеження враженої території і виявили пошкодження приватного будинку та літньої кухні.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 84 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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