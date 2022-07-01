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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 01 липня 2022 року

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 01 липня 2022 року

За добу з 30 червня по 01 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 22 оперативні виїзди, з яких: на ліквідацію пожеж — 12, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 4, пожежі з інших причин — 8, також 2 — на проведення аварійно-рятувальних робіт, 7 — для надання допомоги населенню та 1 — інший виїзд.

3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились в Ізюмському районі Харківської області, ще 1 в Індустріальному м. Харкова. Горіли промислові об’єкти та трава на відкритій території.

Піротехніки ДСНС ліквідували 10 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Источник: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2278

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