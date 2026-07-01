Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 01 липня 2026 року від ДСНС

❗️Протягом доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 48 оперативних виїздів:

✅16 – на ліквідацію пожеж, з них 7 – пов’язані з ворожими обстрілами;

✅4 – для проведення аварійно-рятувальних та інженерних робіт;

✅10 – на перевірку після ворожих обстрілів;

✅3 – на ідентифікацію ВНП;

✅7 – на допомогу населенню;

✅8 – інші виїзди.

На Харківщині рятувальники ДСНС залучалися до гасіння 7 пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Чугуївському, Богодухівському та Харківському районах області. Горіли автомобілі, трава та очерет на відкритій території.

● У с. Мосьпанове Чугуївського району внаслідок ворожого удару горіла трава на відкритій території. Частково зруйновано нежитловий будинок. Постраждала 1 людина.

● У Богодухівському районі внаслідок ворожих атак зафіксовано пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури. У м. Богодухів пошкоджено 5 транспортних засобів та будівлю магазину, постраждали 7 людей. Також внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю АЗС, постраждала 1 людина. У с. Вільшани пошкоджено навіс та обладнання АЗС, постраждали 2 людини.

За добу виникло 11 пожеж в екосистемах. Загальна площа горіння склала близько 6 га.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 48 вибухонебезпечних предметів.

❗️ Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали «Повітряної тривоги». У разі небезпеки негайно прямуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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