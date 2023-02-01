Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 01 лютого 2023 року

● За добу з 31 січня по 01 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● Протягом звітного періоду здійснено 20 оперативних виїздів, з яких:

✔️ 10 – на ліквідацію пожеж;

✔️ 1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

✔️ 1 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

✔️ 6 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

✔️ 2 – інші виїзди.

● 1 раз рятувальники перевіряли місця влучання ворожих снарядів в населених пунктах та з’ясовували наслідки. У м. Куп’янському районі, с. Шипувате, далекобійний снаряд потрапив у землю біля будинку культури. Постраждалих немає. Пожежі не було. Від ДСНС залучалось 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.

● 31 січня продовжувались аварійно-рятувальні роботи з розбору завалів та пошуку фрагментів тіла загиблої жінки у зруйнованому ворожою ракетою житловому чотирьохповерховому будинку у Київському районі міста Харкова. На місці працювали верхолази, рятувальники, важка інженерна та комунальна техніка. Всього від ДСНС: 22 чоловіка особового складу ДСНС і 7 одиниць рятувальної техніки. Рятувальникам вдалось демонтувати більшу частину аварійних конструкцій, розчистити значну часину завалів будівельного сміття, під яким на рівні 4-го поверху були виявлені фрагменти тіла загиблої.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 10 вибухонебезпечних предметів.

● Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 16 тонн питної води.

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