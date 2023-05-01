Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 01 травня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 30 квітня по 01 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 16 оперативних виїздів, з яких:

✅ 7 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожим обстрілом;

✅ 2 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

✅ 2 – для надання допомоги населенню;

✅ 5 – інші виїзди.

● О 06:46 30 квітня ворог поцілив з артилерії по м. Куп’янську. Ворожий снаряд влучив на територію лікувального закладу. Загорівся гараж. На час прибуття рятувальників 44-ї ДПРЧ площа склала 10 кв.м. Вогнеборці локалізувати вогонь о 07:00 та о 07:16 повністю приборкати його. Постраждалих немає. На місці події працювали 3 одиниці техніки та 16 чоловік особового складу ДСНС.

● Двічі рятувальники здійснювали перевірку місць ворожих атак. Влучання зафіксовані на території м. Куп’янська. Пошкоджень зазнали дев’ятиповерховий багатоквартирний житловий будинок, а також житлові будинки і надвірні забудови 6-ти приватних домогосподарств.

● Пожежі, не пов’язані з військовими діями:

☑ О 09:46 30 квітня на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватній господарчій споруді за адресою: Харківський район, с. Велика Рогань, вул. Наукова, 14. Площа горіння склала 40 кв.м. Внаслідок пожежі постраждав неповнолітній хлопець. О 10:05 вогнеборці 25-ї ДПРЧ разом із колегами з місцевої пожежної команди МПК-Рогань локалізували дане загоряння, об 11:37 – ліквідували. За попередніми даними причиною його виникнення стало коротке замкнення електромережі.

☑ О 04:40 01 травня стало відомо про пожежу у м. Куп’янську на вул. Вокзальній. Там горів приватний будинок на площі 200 кв.м. За попередніми даними причиною цього стала необережність під час куріння. Під час гасіння пожежі рятувальники 44-ї ДПРЧ виявили тіло загиблої 59-річної жінки. О 05:05 розповсюдження вогню було локалізоване, о 08:02 – ліквідована.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 19 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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