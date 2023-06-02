Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 02 червня 2023 року

● Протягом доби з 01 по 02 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 25 оперативних виїздів, з яких:

✅ 5 – на ліквідацію пожеж, з них 1 спричинені ворожими обстрілами;

✅ 1 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

✅ 10 – для надання допомоги населенню;

✅ 9 – інші виїзди.

● Вдень ворог завдав ракетного удару по будівлі підприємства Індустріального району міста Харкова. До місця події відразу прибули співробітники ДСНС. З-під завалів вогнеборцями була врятована 63-річна жінка. Медики оглянули її, подальшої госпіталізації жінка не потребувала. Пожежі не було. Інші співробітники підприємства не постраждали.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 152 одиниці вибухонебезпечних предметів.

▪️ 01 червня у с. Гракове Чугуївського району стався вибух вибухонебезпечного предмету. До районної лікарні самостійно звернувся чоловік, 1962 року народження, який на тракторі наїхав на протитанкову міну та підірвався. Наразі постраждалий перебуває у медичному закладі, його оглядають лікарі, діагноз встановлюється.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/3750

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