Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 02 червня 2026 року від ДСНС

❗️Протягом доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 45 оперативних виїздів:

✅18 – на ліквідацію пожеж, 14 з яких пов’язані з ворожими обстрілами;

✅10 – на перевірку після ворожих обстрілів;

✅2 – для проведення аварійно-рятувальних та інженерних робіт;

✅3 – на ідентифікацію ВНП;

✅5 – на допомогу населенню;

✅7 – інші виїзди.

● На Харківщині рятувальники ДСНС залучалися до гасіння 14 пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Лозівському, Харківському, Ізюмському та Куп’янському районах області, а також у місті Харкові.

● У селищі Васищеве внаслідок атаки російських безпілотників виникла пожежа на території цивільного підприємства. Горіли дерев’яні піддони на площі 800 кв. м. Під час гасіння ворог завдав повторного удару БпЛА поруч із місцем роботи рятувальників. На щастя, особовий склад та техніка ДСНС не постраждали.

● Сьогодні вночі російські війська завдали масованого комбінованого удару по місту Харкову та населених пунктах області. Сталося 8 осередків займання. Горіли житлові будинки, господарчі споруди, гаражі, автомобілі та інші цивільні об'єкти. Також пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки. Загалом, за попередніми даними постраждало 14 людей, з них одна дитина.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 48 одиниць вибухонебезпечних предметів.

❗ Шановні харків’яни! Не ігноруйте сигнали “Повітряної тривоги”! Почувши сигнал, негайно слідуйте до найближчого укриття.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/23055

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