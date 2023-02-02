Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 02 лютого 2023 року

● За добу з 01 по 02 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● Протягом звітного періоду здійснено 34 оперативних виїздів, з яких:

✅ 12 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинили окупанти своїми обстрілами;

✅ 3 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

✅ 15 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

✅ 4 – інші виїзди.

● Близько 10:30 стався черговий обстріл м. Вовчанська з боку окупаційних військ. Сталась пожежа у двоповерховій будівлі на площі 70 кв.м. Рятувальники 47-ї ДПРЧ приступили до гасіння вогню та об 11:28 локалізували його. Проте через повторні обстріли вимушені були повернутися до місця дислокації. О 15:08 роботи з пожежогасіння були продовжені. Ліквідація пожежі відбулась о 15:40. Постраждалих немає.

Друга пожежа, спричинена ворогом, трапилась о 00:37 у прикордонному селищі Козача Лопань Дергачівської громади. Там горів дах та перекриття приватного будинку на площі 80 кв.м. Рятувальники 63-го ДПРП ліквідували пожежу о 01:51. Постраждалих також не зафіксовано.

● 3 рази рятувальники виїздили на місця влучання ворожих боєприпасів.

Перевіркою встановлено:

- у м. Куп’янську на вул. Кавказ зазнав руйнацій приватний житловий будинок, поранено 60-річного чоловіка, рятувальники 44-ї ДРПЧ допомогли медикам транспортували пораненого до карети швидкої;

- у селі Заміст пошкоджені 5 приватних домоволодінь, постраждав 66-річний чоловік;

- у м. Вовчанськ пошкоджене 1 приватне домоволодіння, постраждалих немає.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 23 вибухонебезпечних предмета.

● Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 14 тонн питної води.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/3244

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