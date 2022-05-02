Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 02 травня 2022 року

За добу з 01 по 02 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 35 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 28, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 18, пожеж, що сталися з інших причин, — 10; також 2 рази — надавали допомогу у подоланні наслідків ДТП, 1 раз приймали участь в евакуації цивільного населення, постраждалого в окупації.

Підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 18 виїздів на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Так, рятувальники виїздили на гасіння пожеж багатоповерхових та приватних будинків, автомобілів, гаражів та господарчих будівель, а також складських приміщень. Пожежі сталися: у Київському (7) та Шевченківському (2) районах Харкова, а також Богодухівському (6), Харківському (2) та Чугуївському (1) районах області.

Серед найбільших пожеж, що спричинені ворожими обстрілами, горіння наземних резервуарів з пальним, які належать одній із агрофірм Золочівської тергромади. Площа пожежі склала близько 1200 кв.м. Вона розпочалась близько 09:40. Ліквідована о 12:00.

Також у Київському районі Харкова з тієї ж причини горіли 2 складські приміщення з автошинами та гербіцидами, а також вантажний автомобіль. Загальна площа пожежі складала 1000 кв.м. Для ліквідації цих пожеж було задіяно 4 одиниці техніки та близько 20 чоловік особового складу ДСНС.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 41 виїзд на ліквідацію ворожих боєприпасів, знешкоджено 53 одиниці ВНП.

Источник: https://t.me/DSNS_Kharkiv/1905

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