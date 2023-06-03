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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 03 червня 2023 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 03 червня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 02 червня по 03 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 24 оперативних виїздів, з яких:

✅ 11 – на ліквідацію пожеж, з них 2 спричинені ворожими обстрілами;

✅ 1 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

✅ 8 – для надання допомоги населенню;

✅ 4 – інші виїзди.

● О 08:28 вогнеборці МПК-Вільча виїхали на гасіння пожежі, спричиненої ворогом, до с. Лиман Вовчанської громади. Снаряд влучив на територію приватного домоволодіння. Зайнявся будинок на площі 100 кв.м. Пожежники загасили вогонь вже о 10:00. Жертв та постраждалих немає.

Друга пожежа від влучання російських боєприпасів трапилась о 22:22 на території одного з підприємств у м. Вовчанську. Її площа склала 250 кв.м. Тут також обійшлось без жертв. Пожежу ліквідовано силами 47-ї ДПРЧ, 66-го ДПРП та МПК-Вільча.

● О 18:40 рятувальники 44-ї ДПРЧ провели обстеження території селища Ківшарівка, де була вражена житлова 9-типоверхівка. Внаслідок удару загинуло 2 особи і 4 зазнали поранень, серед них 3-річна дитина.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 97 одиниць вибухонебезпечних предметів.

● За добу трапилось 2 нещасних випадки підривів цивільних людей на вибухових пристроях.

- У Богодухівському районі на невідомому ВНП підірвалася ціла сім’я. Люди рухались ґрунтовою дорогою в поблизу сіл Морозова Долина та Леміщине, коли їхній автомобіль натрапив на міну. Жінка 37 років загинула на місці. Чоловік, дві дівчинки 12-ти та 15-ти років та 12-річний хлопчик зазнали важких поранень.

- В Ізюмському районі у лісі біля с. Сулигівка на невідомому вибуховому пристрої підірвався 40-річний чоловік. Він загинув відразу.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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