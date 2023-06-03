ISW, 2 июня
(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-2-2023)
▪️МО РФ продолжает замалчивать рейды на территорию России.
▪️В ночь с 1 на 2 июня РФ нанесла очередную серию ударов по Украине с применением крылатых ракет и БПЛА иранского производства.
▪️Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 2 июня, что призывы к прекращению огня неприемлемы, поскольку они заморозят существующие линии и позволят Путину укрепить контроль над оккупированными территориями и подготовиться к будущим нападениям на Украину.
▪️Войска РФ атаковали на купянском и кременском направлениях, в Марьинке.
▪️Источник в РФ утверждал, что ВСУ добились территориальных успехов в ходе ограниченных контратак на западе Донецкой области.
▪️Украина нанесла удар по территории порта в оккупированном Бердянске.
▪️Курсанты высших военных академий РФ направляются в районы вблизи украинской границы в пределах РФ.
▪️Оккупационные власти продолжают насильно вывозить в РФ украинских детей под видом программ медицинской реабилитации.
#война #аналитика #ISW
Джерело: https://t.me/infosprotyv/17892