ISW, 2 июня

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-2-2023)

▪️МО РФ продолжает замалчивать рейды на территорию России.

▪️В ночь с 1 на 2 июня РФ нанесла очередную серию ударов по Украине с применением крылатых ракет и БПЛА иранского производства.

▪️Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 2 июня, что призывы к прекращению огня неприемлемы, поскольку они заморозят существующие линии и позволят Путину укрепить контроль над оккупированными территориями и подготовиться к будущим нападениям на Украину.

▪️Войска РФ атаковали на купянском и кременском направлениях, в Марьинке.

▪️Источник в РФ утверждал, что ВСУ добились территориальных успехов в ходе ограниченных контратак на западе Донецкой области.

▪️Украина нанесла удар по территории порта в оккупированном Бердянске.

▪️Курсанты высших военных академий РФ направляются в районы вблизи украинской границы в пределах РФ.

▪️Оккупационные власти продолжают насильно вывозить в РФ украинских детей под видом программ медицинской реабилитации.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/17892

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