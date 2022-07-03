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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 03 липня 2022 року

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 03 липня 2022 року

За добу з 02 по 03 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 25 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 13, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 5, пожежі з інших причин — 8, також 2 виїзди для проведення аварійно-рятувальних робіт, 1 — на допомогу комунальникам, 2 — для надання допомоги населенню та 5 — інші виїзди.

Усі 5 пожеж, спричинених ворожими обстрілами, трапились в Чугуївському районі Харківської області. Горіли господарча споруда, гараж, а також хвойна підстилка і суха трава.

2 рази підрозділи ДСНС залучались до проведення аварійно-рятувальних робіт: у Київському та Холодногірському районах Харкова.

Піротехніки ДСНС ліквідували 44 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Источник: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2287

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