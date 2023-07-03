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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 03 липня 2023 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 03 липня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 02 по 03 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 15 оперативних виїздів, з яких:

✔ 5 – на ліквідацію пожеж;

✔ 1 – перевірка місць ворожих обстрілів;

✔ 7 – для надання допомоги населенню;

✔ 2 – інший виїзд.

● Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

● 02 липня вдень рятувальники виїжджали для перевірки місць ворожих обстрілів у с. Курилівка Куп’янського району. В наслідок обстрілу було пошкоджено дахи та вікна 11 житлових будинків. Постраждалих та загиблих немає. Від ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 3 чоловіки особового складу.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 29 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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