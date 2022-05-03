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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 03 травня 2022 року

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 03 травня 2022 року

За добу з 02 по 03 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 23 оперативні виїзди, з яких: на ліквідацію пожеж — 14, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 7, пожеж, що сталися з інших причин, — 7; також 3 рази для проведення аварійно-рятувальних робіт, 3 — для надання допомоги населенню, 3 — інші виїзди.

Підрозділи ДСНС протягом доби здійснили 7 виїздів на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Так, рятувальники виїздили на гасіння пожеж багатоповерхових та приватних будинків, господарчих будівель та адміністративних будівель. Пожежі сталися: у Київському (2) районі Харкова, а також Харківському (3), Богодухівському (1) та Чугуївському (1) районах області.

Найбільша з цих пожеж сталася о 04:50 у селищі Докучаївське Харківського району. Там горіла адмінбудівля на площі близько 800 кв.м. Силами 6 пожежно-рятувальних підрозділів вогонь вдалось локалізувати о 05:14. Остаточно пожежа ліквідована о 07:29.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби знищено 13 ворожих боєприпасів.

Источник: https://t.me/DSNS_Kharkiv/1910

Новости портала «Весь Харьков»

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