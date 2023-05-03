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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 03 травня 2023 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 03 травня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 02 по 03 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 19 оперативний виїзд, з яких:

✅ 5 – на ліквідацію пожеж;

✅ 2 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

✅ 8 – для надання допомоги населенню;

✅ 4 – інший виїзд.

● Пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

● Двічі рятувальники Куп’янська виїжджали на з’ясування наслідків ворожого терору мирних населених пунктів. Обстрілам піддались Вільхуватівська та Петропавлівська громади. Перевірками зафіксовані пошкодження:

- у с. Вільхуватка 2-х двоповерхових житлових будинків, 3-х приватних будинків і господарчої споруди;

- у с. Петропавлівка 2-х приватних житлових будинків, постраждала жінка, 1949 року народження.

● О 17:19 з причини не пов’язаної з військовими діями виникла пожежа за адресою: м. Харків, пр. Науки, 65. Горів дачний будинок на площі 100 кв.м. З вогнем боролись 35 рятувальників на 7 одиницях рятувальної техніки. О 18:48 його локалізували, о 21:10 – ліквідували. Постраждалих немає. Причина виникнення загоряння встановлюється.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 346 одиниць вибухонебезпечних предметів.

● Двоє людей загинули від вибуху невідомого вибухонебезпечного предмету. Подія трапилась у Балаклійській громаді у полі між селами Вербівка та Вовчий Яр. Від отриманих травм чоловіки 1975 та 1984 років народження загинули на місці.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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