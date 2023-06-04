Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 04 червня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 03 червня по 04 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 14 оперативних виїздів, з яких:

✅ 9 – на ліквідацію пожеж, з них 2 спричинені ворожими обстрілами;

✅ 5 – для надання допомоги населенню;

● О 06:35 вогнеборці Куп’янського району виїхали на гасіння пожежі, спричиненої ворогом, до с. Петропавлівка. Снаряд влучив на територію приватних домоволодінь. Горіли господарчі споруди на площі 350 кв.м. Пожежники загасили вогонь о 10:10. Жертв та постраждалих немає.

Друга пожежа від влучання російських боєприпасів трапилась о 12:05 на території одного з сільськогосподарських підприємств у с. Івашки, Богодухівскього району. Її площа склала 1500 кв.м. Тут також обійшлось без жертв. Пожежу ліквідовано силами 52-ї ДПРЧ та рятувальників Луганського гарнізону ДСНС.

● О 10:06 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в житловому секторі смт. Слобожанське, Чугуївського району. У п'ятиповерховому житловому будинку з усіх віконних отворів та під'їзду йшов густий дим, полум’ям було охоплено перший поверх, вогонь перекидався на верхні поверхи. Горіла кімната квартири на площі 30 кв.м. Від ДСНС було залучено 4 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу. Рятувальники вивели з палаючої будівлі на свіже повітря 10 людей, з яких 3 дитини. Пожежу ліквідовано о 11:02.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 62 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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