Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:05
Просмотров: 107

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 04 липня 2023 року

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 04 липня 2023 року

Протягом доби з 03 по 04 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 17 оперативних виїздів, з яких:

✅ 11 – на ліквідацію пожеж;

✅ 3 – для надання допомоги населенню;

✅ 3 – інший виїзд.

● Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 85 одиниць вибухонебезпечних предметів.

● 3 липня в Ізюмському районі внаслідок детонації вибухонебезпечного предмету постраждав 31-річний мешканець м. Ізюма. Він отримав множинні поранення рук, ніг та тіла. Наразі постраждалий перебуває у місцевій лікарні.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

«Росатом» остаточно припинив свою діяльність у Чехії.
Сегодня 09:14    22
Харківщина, 4 липня
Сегодня 08:55    59
Підбірка ключових результатів НАБУ і САП за місяць
Сегодня 08:50    60
По ATACMS...
Сегодня 08:39    98
Після 5 липня... Що слід знати про плани фюрера влаштувати в Україні ядерний "армагедон"
Сегодня 08:28    125
Україна отримала ще $890 млн від МВФ — Мінфін
Сегодня 08:28    91
Глава ЦВК росії Елла Памфілова допустила відстрочення "виборів" на тимчасово окупованих територіях України
Сегодня 08:17    107
Підозрюваний у вимаганні хабаря очільник Тернопільської облради Михайло Головко повернувся на роботу.
Сегодня 08:06    109
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.07.23 орієнтовно
Сегодня 08:02    100
ЗАЭС впервые за четыре месяца удалось подключить к единственной доступной резервной линии электропередач
Сегодня 07:57    105
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 