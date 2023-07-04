Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 04 липня 2023 року

Протягом доби з 03 по 04 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 17 оперативних виїздів, з яких:

✅ 11 – на ліквідацію пожеж;

✅ 3 – для надання допомоги населенню;

✅ 3 – інший виїзд.

● Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 85 одиниць вибухонебезпечних предметів.

● 3 липня в Ізюмському районі внаслідок детонації вибухонебезпечного предмету постраждав 31-річний мешканець м. Ізюма. Він отримав множинні поранення рук, ніг та тіла. Наразі постраждалий перебуває у місцевій лікарні.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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