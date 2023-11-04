Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 04 листопада 2023 року від ДСНС

● Протягом доби з 03 по 04 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 17 оперативних виїздів, з яких:

✅ 9 – на ліквідацію пожеж;

✅ 7 – на допомогу населенню і комунальним службам;

✅ 1 – інші виїзди.

● О 05:14 в Харківському районі с. Вільшани виникла пожежа, що не пов’язана з військовими діями. В приватному домоволодінні горіли домашні речі на площі 5 кв.м. До пожежогасіння було залучено 2 оперативні відділення ДСНС. Під час проведення розвідки на місці пожежі було виявлено тіло чоловіка, дані якого встановлюються. О 05:28 пожежу було локалізовано та о 06:14 ліквідовано. Причина виникнення загорання встановлюється.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 85 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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